InfiniFi USD Pris idag

Livepriset för InfiniFi USD (IUSD) idag är $ 0.999789, med en förändring på 0.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IUSD till USD är$ 0.999789 per IUSD.

InfiniFi USD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 150,849,076, med ett cirkulerande utbud på 150.88M IUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades IUSD mellan $ 0.999168 (lägsta) och $ 1.001 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.11, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.903172.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IUSD med -0.01% under den senaste timmen och -0.03% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

InfiniFi USD (IUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 150.85M$ 150.85M $ 150.85M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 150.85M$ 150.85M $ 150.85M Cirkulationsutbud 150.88M 150.88M 150.88M Totalt utbud 150,880,585.8524306 150,880,585.8524306 150,880,585.8524306

Det aktuella börsvärdet för InfiniFi USD är $ 150.85M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av IUSD är 150.88M, med ett totalt utbud på 150880585.8524306. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 150.85M.