Utforska INDIE CRUSH(INDIE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om INDIE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska INDIE CRUSH(INDIE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om INDIE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!