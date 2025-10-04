Utforska INCUM(INCUM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om INCUM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska INCUM(INCUM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om INCUM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

INCUM (INCUM) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för INCUM(INCUM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 4.01K Totalt utbud: $ 999.61M Cirkulerande utbud $ 999.61M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.01K Högsta någonsin: $ 0.00181203 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 INCUM (INCUM) Information INCUM is an innovative cryptocurrency token designed to generate automatic passive income for its holders. By simply holding at least 100,000 INCUM tokens, users receive hourly distributions directly into their wallets, derived from a 5% tax applied to all transactions (buys, sells, and transfers). This unique mechanism encourages long-term holding, provides effortless hourly earnings, and rewards committed community members. With 100% liquidity, no team allocations, and complete transparency, INCUM offers a straightforward way for crypto investors to enjoy consistent and compounding passive returns. Officiell webbplats: https://incum.money INCUM (INCUM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i INCUM (INCUM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet INCUM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många INCUM-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.