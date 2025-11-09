IncogniFi Pris (INFI)
Livepriset för IncogniFi (INFI) idag är $ 0.0154601, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för INFI till USD är$ 0.0154601 per INFI.
IncogniFi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,914.09, med ett cirkulerande utbud på 900.00K INFI. Under de senaste 24 timmarna handlades INFI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04518864, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01540281.
I kortsiktigt resultat, rörde sig INFI med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för IncogniFi är $ 13.91K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av INFI är 900.00K, med ett totalt utbud på 1000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.46K.
Under dagen var prisförändringen på IncogniFi till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på IncogniFi till USD $ 0.0000000000.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på IncogniFi till USD $ 0.0000000000.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på IncogniFi till USD $ -0.009809266998055615.
År 2040 skulle priset på IncogniFi potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.
As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.
While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.
IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.
Ecosystem Products
