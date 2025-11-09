IncogniFi Pris idag

Livepriset för IncogniFi (INFI) idag är $ 0.0154601, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för INFI till USD är$ 0.0154601 per INFI.

IncogniFi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,914.09, med ett cirkulerande utbud på 900.00K INFI. Under de senaste 24 timmarna handlades INFI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04518864, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01540281.

I kortsiktigt resultat, rörde sig INFI med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

IncogniFi (INFI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 13.91K$ 13.91K $ 13.91K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K Cirkulationsutbud 900.00K 900.00K 900.00K Totalt utbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för IncogniFi är $ 13.91K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av INFI är 900.00K, med ett totalt utbud på 1000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.46K.