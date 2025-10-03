Inception Restaked ETH (INETH) Tokenomics

Inception Restaked ETH (INETH) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Inception Restaked ETH(INETH), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 21:33:27 (UTC+8)
USD

Inception Restaked ETH (INETH) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Inception Restaked ETH(INETH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 160.44K
$ 160.44K$ 160.44K
Totalt utbud:
$ 35.96
$ 35.96$ 35.96
Cirkulerande utbud
$ 35.96
$ 35.96$ 35.96
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 160.44K
$ 160.44K$ 160.44K
Högsta någonsin:
$ 4,971.31
$ 4,971.31$ 4,971.31
Lägsta någonsin:
$ 1,270.63
$ 1,270.63$ 1,270.63
Aktuellt pris:
$ 4,462.09
$ 4,462.09$ 4,462.09

Inception Restaked ETH (INETH) Information

InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users.

Officiell webbplats:
https://www.inceptionlrt.com/
Whitepaper:
https://docs.inceptionlrt.com/

Inception Restaked ETH (INETH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Inception Restaked ETH (INETH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet INETH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många INETH-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår INETH:s tokenomics, utforska INETH-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för INETH

Vill du veta vart INETH kan vara på väg? På INETH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn