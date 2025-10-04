Utforska Incept(INCEPT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om INCEPT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Incept(INCEPT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om INCEPT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 45.52K $ 45.52K $ 45.52K Totalt utbud: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Cirkulerande utbud $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (värdering efter full utspädning): $ 45.52K $ 45.52K $ 45.52K Högsta någonsin: $ 892.39 $ 892.39 $ 892.39 Lägsta någonsin: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 Aktuellt pris: $ 4.55 $ 4.55 $ 4.55 Läs mer om priset på Incept(INCEPT) Köp INCEPT nu! Incept (INCEPT) Information INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems. Officiell webbplats: https://incept.build Whitepaper: https://incept.build/resources/INCEPT.pdf Incept (INCEPT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Incept (INCEPT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet INCEPT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många INCEPT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 