IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomics
IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Information
IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token,
It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency.
We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth!
We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene.
In memes we trust !
IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i IN MEMES WE TRUST ($TRUST) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet $TRUST-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många $TRUST-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår $TRUST:s tokenomics, utforska $TRUST-tokens pris i realtid!
