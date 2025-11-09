Ikon Pris idag

Livepriset för Ikon (IKON) idag är $ 0.0002537, med en förändring på 11.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IKON till USD är$ 0.0002537 per IKON.

Ikon rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 253,697, med ett cirkulerande utbud på 999.90M IKON. Under de senaste 24 timmarna handlades IKON mellan $ 0.00024472 (lägsta) och $ 0.00028884 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00098897, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00009409.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IKON med +0.39% under den senaste timmen och -25.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ikon (IKON) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 253.70K$ 253.70K $ 253.70K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 253.70K$ 253.70K $ 253.70K Cirkulationsutbud 999.90M 999.90M 999.90M Totalt utbud 999,899,051.7971951 999,899,051.7971951 999,899,051.7971951

