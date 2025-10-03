Utforska Ikigai(IKIGAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om IKIGAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Ikigai(IKIGAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om IKIGAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

IKIGAI prisinformation IKIGAI officiell webbplats IKIGAI tokenomics IKIGAI Prisförutsägelse Ikigai (IKIGAI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ikigai(IKIGAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 10.19K $ 10.19K $ 10.19K Totalt utbud: $ 821.38M $ 821.38M $ 821.38M Cirkulerande utbud $ 821.38M $ 821.38M $ 821.38M FDV (värdering efter full utspädning): $ 10.19K $ 10.19K $ 10.19K Högsta någonsin: $ 0.00411775 $ 0.00411775 $ 0.00411775 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Ikigai(IKIGAI) Ikigai (IKIGAI) Information It's a new meta, but it's a good meta! Ikigai is not just a meme; it's a meme with a purpose. Ikigai refers to the things that make one feel like life is worth living. When you feel overwhelmed in this big world, remember that it could be just the little things that make life worth living. If you are fed up with memes without purpose and with rugs and scams, then you have to experience how it feels to be in a positive community. See the difference for yourself by spending some time with the Ikigai community, and then decide if you want to be a part of it. Officiell webbplats: https://ikigaionsol.com/ Ikigai (IKIGAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Ikigai (IKIGAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet IKIGAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många IKIGAI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår IKIGAI:s tokenomics, utforska IKIGAI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för IKIGAI Vill du veta vart IKIGAI kan vara på väg? På IKIGAI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.