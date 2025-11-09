Iggy The Iguana Pris idag

Livepriset för Iggy The Iguana (IGGY) idag är $ 0.00010501, med en förändring på 2.51% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IGGY till USD är$ 0.00010501 per IGGY.

Iggy The Iguana rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 105,007, med ett cirkulerande utbud på 1.00B IGGY. Under de senaste 24 timmarna handlades IGGY mellan $ 0.00010449 (lägsta) och $ 0.00010814 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00110577, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00010449.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IGGY med -0.54% under den senaste timmen och -18.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Iggy The Iguana (IGGY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 105.01K$ 105.01K $ 105.01K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 105.01K$ 105.01K $ 105.01K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

