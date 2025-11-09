Idle Network Pris idag

Livepriset för Idle Network (IDLE) idag är $ 0.00733572, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IDLE till USD är$ 0.00733572 per IDLE.

Idle Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 545,070, med ett cirkulerande utbud på 74.30M IDLE. Under de senaste 24 timmarna handlades IDLE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.74, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00144241.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IDLE med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Idle Network (IDLE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 733.57K$ 733.57K $ 733.57K Cirkulationsutbud 74.30M 74.30M 74.30M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Idle Network är $ 545.07K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av IDLE är 74.30M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 733.57K.