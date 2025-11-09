BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Ideaology idag är 0 USD.IDEA börsvärdet är 18,104.87 USD. Följ prisuppdateringar för IDEA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Ideaology idag är 0 USD.IDEA börsvärdet är 18,104.87 USD. Följ prisuppdateringar för IDEA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om IDEA

IDEA prisinformation

Vad är IDEA

IDEA officiell webbplats

IDEA tokenomics

IDEA Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Ideaology Logotyp

Ideaology Pris (IDEA)

Onoterad

1 IDEA-till-USD pris i realtid:

--
----
-19.50%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Ideaology (IDEA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:14:54 (UTC+8)

Ideaology Pris idag

Livepriset för Ideaology (IDEA) idag är --, med en förändring på 19.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för IDEA till USD är-- per IDEA.

Ideaology rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 18,104.87, med ett cirkulerande utbud på 500.00M IDEA. Under de senaste 24 timmarna handlades IDEA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.963831, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig IDEA med -0.22% under den senaste timmen och +32.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ideaology (IDEA) Marknadsinformation

$ 18.10K
$ 18.10K$ 18.10K

--
----

$ 18.10K
$ 18.10K$ 18.10K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Ideaology är $ 18.10K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av IDEA är 500.00M, med ett totalt utbud på 500000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 18.10K.

Ideaology Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.963831
$ 0.963831$ 0.963831

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-19.51%

+32.79%

+32.79%

Ideaology (IDEA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Ideaology till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Ideaology till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Ideaology till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Ideaology till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-19.51%
30 dagar$ 0-15.14%
60 dagar$ 0-12.23%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Ideaology

Ideaology (IDEA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för IDEA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Ideaology (IDEA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Ideaology potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Ideaology kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för IDEA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Ideaology Price Prediction.

Vad är Ideaology (IDEA)

Ideaology is a blockchain project that strives to connect three types of users on one unique business network platform.

Innovators, developers and investors connected in one platform create our ecosystem which covers four steps from idea to crowdfunding.

Combined with Ideaology(IDEA) coin platform receives great benefits as possibility to have the lowest fees that currently exist online and perfect crowdfunding method.

Ideaology (IDEA) token

Ideaology is erc-20, hybrid utility/payment token. Token has three main purposes on ActiveIdea platform: 1. Optional payment gateway 2. Hold on Ideaology personal wallet and achieve benefits for up to 50% discount on fees and crowdfunding voting right 3. All investments on ActiveIdea crowdfunding will be made with IDEA token

Every ActiveIdea user will have a personal wallet connected with his profile which will be available also as a mobile app (IOS and Android).

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Ideaology (IDEA) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Ideaology

Hur mycket kommer 1 Ideaology att vara värd år 2030?
Om Ideaology skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Ideaology-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 12:14:54 (UTC+8)

Ideaology (IDEA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Ideaology

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2929
$0.2929$0.2929

+46.45%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1135
$0.1135$0.1135

+127.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0019500
$0.0019500$0.0019500

+178.57%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004562
$0.00004562$0.00004562

+131.57%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000002544
$0.000000002544$0.000000002544

+128.98%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1135
$0.1135$0.1135

+127.00%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000013528
$0.0000013528$0.0000013528

+84.73%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.