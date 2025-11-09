Icopax Pris idag

Livepriset för Icopax ($IPAX) idag är $ 0.00342783, med en förändring på 11.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för $IPAX till USD är$ 0.00342783 per $IPAX.

Icopax rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,028,349, med ett cirkulerande utbud på 300.00M $IPAX. Under de senaste 24 timmarna handlades $IPAX mellan $ 0.00331076 (lägsta) och $ 0.00400175 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.054483, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00196323.

I kortsiktigt resultat, rörde sig $IPAX med -0.15% under den senaste timmen och -37.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Icopax ($IPAX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Cirkulationsutbud 300.00M 300.00M 300.00M Totalt utbud 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

