Ice Open Network (ICE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Ice Open Network(ICE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 17:01:53 (UTC+8)
USD

Ice Open Network (ICE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ice Open Network(ICE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 40.15M
$ 40.15M$ 40.15M
Totalt utbud:
$ 21.15B
$ 21.15B$ 21.15B
Cirkulerande utbud
$ 6.79B
$ 6.79B$ 6.79B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 125.02M
$ 125.02M$ 125.02M
Högsta någonsin:
$ 0.01587896
$ 0.01587896$ 0.01587896
Lägsta någonsin:
$ 0.0027547
$ 0.0027547$ 0.0027547
Aktuellt pris:
$ 0.00591342
$ 0.00591342$ 0.00591342

Ice Open Network (ICE) Information

Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game.

Officiell webbplats:
https://ice.io/
Whitepaper:
https://ice.io/whitepaper

Ice Open Network (ICE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Ice Open Network (ICE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ICE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ICE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ICE:s tokenomics, utforska ICE-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för ICE

Vill du veta vart ICE kan vara på väg? På ICE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

