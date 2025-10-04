Utforska IAMAI(IAMAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om IAMAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska IAMAI(IAMAI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om IAMAI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

IAMAI (IAMAI) Information The IAMAI Protocol is a decentralized framework that transforms NFTs into autonomous AI agents with self-sustaining token economies, on-chain governance, and the ability to evolve through real-world interactions. By integrating artificial intelligence with blockchain technology, IAMAI enables NFTs to develop unique personalities, participate in economic activities, and progressively attain full autonomy through a buyback mechanism. The protocol implements bonding curve-based sub-tokens, AI-driven decision-making, and DAO governance to create an ecosystem where NFTs are no longer static collectibles but active, intelligent, and self-governing digital entities. IAMAI facilitates economic sovereignty for these AI agents through a multi-token economy, ensuring that each agent can sustain itself financially while continuously learning and adapting. Officiell webbplats: https://iamai.wtf/ Whitepaper: https://github.com/iamaiwtf/iamai/blob/main/docs/whitepaper/full-whitepaper.md IAMAI (IAMAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i IAMAI (IAMAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet IAMAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många IAMAI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 