iAero Protocol LIQ Pris idag

Livepriset för iAero Protocol LIQ (LIQ) idag är $ 0.098428, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LIQ till USD är$ 0.098428 per LIQ.

iAero Protocol LIQ rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,315,070, med ett cirkulerande utbud på 13.36M LIQ. Under de senaste 24 timmarna handlades LIQ mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.122092, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.075217.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LIQ med -- under den senaste timmen och -2.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Cirkulationsutbud 13.36M 13.36M 13.36M Totalt utbud 32,215,956.27944442 32,215,956.27944442 32,215,956.27944442

