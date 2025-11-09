Hyve Pris idag

Livepriset för Hyve (HYVE) idag är $ 0.00227867, med en förändring på 4.48% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HYVE till USD är$ 0.00227867 per HYVE.

Hyve rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 173,797, med ett cirkulerande utbud på 76.27M HYVE. Under de senaste 24 timmarna handlades HYVE mellan $ 0.00216227 (lägsta) och $ 0.00247807 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.756865, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00159105.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HYVE med +0.02% under den senaste timmen och +3.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Hyve (HYVE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 173.80K$ 173.80K $ 173.80K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 227.87K$ 227.87K $ 227.87K Cirkulationsutbud 76.27M 76.27M 76.27M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

