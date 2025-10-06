Hypha Staked AVAX (STAVAX) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 33.66 $ 33.66 $ 33.66 lägsta under 24-timmar $ 35.29 $ 35.29 $ 35.29 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 33.66$ 33.66 $ 33.66 högsta under 24-timmar $ 35.29$ 35.29 $ 35.29 All Time High $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Lägsta pris $ 16.44$ 16.44 $ 16.44 Prisförändring (1H) +0.05% Prisändring (1D) -1.05% Prisändring (7D) +3.06% Prisändring (7D) +3.06%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) priset i realtid är $33.87. Under de senaste 24 timmarna har STAVAX handlats mellan en lägsta nivå på $ 33.66 och en högsta nivå på $ 35.29, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. STAVAXs högsta pris genom tiderna är $ 67.01, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 16.44.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har STAVAX förändrats med +0.05% under den senaste timmen, -1.05% under 24 timmar och +3.06% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 29.06M$ 29.06M $ 29.06M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 29.06M$ 29.06M $ 29.06M Cirkulationsutbud 858.87K 858.87K 858.87K Totalt utbud 858,880.0118521317 858,880.0118521317 858,880.0118521317

Det aktuella börsvärdet för Hypha Staked AVAX är $ 29.06M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av STAVAX är 858.87K, med ett totalt utbud på 858880.0118521317. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 29.06M.