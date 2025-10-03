HyperSwap AI (HYLX) Tokenomics
HyperSwap AI (HYLX) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för HyperSwap AI(HYLX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
HyperSwap AI (HYLX) Information
Hyperswap AI is an AI-powered, non-custodial cryptocurrency exchange platform that enables instant digital asset swaps with no sign-ups or KYC verification. Hyperswap AI dynamically identifies the best liquidity sources, optimizes slippage, and ensures the most competitive exchange rates in real time. HyperSwap AI is a leverages artificial intelligence to optimize price discovery, minimize slippage, and maximize trade efficiency. By integrating HyperSwap AI, users can ensure access to the best prices across multiple blockchains while benefiting from the robust, scalable infrastructure built to support real-time, AI-enhanced decision-making.
HyperSwap AI (HYLX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i HyperSwap AI (HYLX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet HYLX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många HYLX-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår HYLX:s tokenomics, utforska HYLX-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för HYLX
Vill du veta vart HYLX kan vara på väg? På HYLX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn