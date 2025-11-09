Hyperion Staked Aptos Pris idag

Livepriset för Hyperion Staked Aptos (STAPT) idag är $ 3.5, med en förändring på 2.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STAPT till USD är$ 3.5 per STAPT.

Hyperion Staked Aptos rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,305,220, med ett cirkulerande utbud på 211.50K STAPT. Under de senaste 24 timmarna handlades STAPT mellan $ 3.46 (lägsta) och $ 3.74 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 6.5, medan det lägsta priset någonsin var $ 2.79.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STAPT med -1.40% under den senaste timmen och -9.73% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Hyperion Staked Aptos (STAPT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Cirkulationsutbud 211.50K 211.50K 211.50K Totalt utbud 12,471,558.11202815 12,471,558.11202815 12,471,558.11202815

Det aktuella börsvärdet för Hyperion Staked Aptos är $ 1.31M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av STAPT är 211.50K, med ett totalt utbud på 12471558.11202815. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 83.27M.