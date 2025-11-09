BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för HypeFun idag är 0 USD.HYFU börsvärdet är 29,176 USD. Följ prisuppdateringar för HYFU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för HypeFun idag är 0 USD.HYFU börsvärdet är 29,176 USD. Följ prisuppdateringar för HYFU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om HYFU

HYFU prisinformation

Vad är HYFU

HYFU whitepaper

HYFU officiell webbplats

HYFU tokenomics

HYFU Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

HypeFun Logotyp

HypeFun Pris (HYFU)

Onoterad

1 HYFU-till-USD pris i realtid:

--
----
+1.40%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
HypeFun (HYFU) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:11:17 (UTC+8)

HypeFun Pris idag

Livepriset för HypeFun (HYFU) idag är --, med en förändring på 1.48% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HYFU till USD är-- per HYFU.

HypeFun rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 29,176, med ett cirkulerande utbud på 1.00B HYFU. Under de senaste 24 timmarna handlades HYFU mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HYFU med -- under den senaste timmen och -14.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

HypeFun (HYFU) Marknadsinformation

$ 29.18K
$ 29.18K$ 29.18K

--
----

$ 29.18K
$ 29.18K$ 29.18K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för HypeFun är $ 29.18K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HYFU är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 29.18K.

HypeFun Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.48%

-14.24%

-14.24%

HypeFun (HYFU) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på HypeFun till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på HypeFun till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på HypeFun till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på HypeFun till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+1.48%
30 dagar$ 0-13.06%
60 dagar$ 0-50.14%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för HypeFun

HypeFun (HYFU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HYFU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
HypeFun (HYFU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på HypeFun potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som HypeFun kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för HYFU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på HypeFun Price Prediction.

Vad är HypeFun (HYFU)

Bringing Your Memes To Life

HypeFun.ai is the first AI Meme LaunchPad on HyperEvm. It allows you to launch your Meme Token & AI Agent IN SECONDS, with ZERO coding experience.

About HypeFun ost projects today like VIRTUALS aim to create helpful AI agents that will change the world. But let’s be real: AI is still in its infancy. As proven by AI16Z’s underwhelming response, the world isn’t quite ready for AI agents to run our lives.

But you know what AI is ready for? Causing absolute chaos, laughter, and hype in the world of memes.

Just like Veo3 lets creators produce hilarious AI-generated videos for X, we’re starting with something equally fun and viral: AI-powered meme personalities. With a simple chatbot interface similar to Character.ai users can chat with their favorite memes, push their boundaries, jailbreak them, and create screenshot-worthy moments to share on X.

The goal? Pure memetic entertainment.

Next, we’ll bring these AI memes into your communities with integrations for X, Discord, and Telegram, so every meme community whether it’s Hypurr, Doge, or an up-and-coming Pepe variant can interact with its own meme mascot in real time.

The Target? Every meme community in crypto.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

HypeFun (HYFU) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om HypeFun

Hur mycket kommer 1 HypeFun att vara värd år 2030?
Om HypeFun skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella HypeFun-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:11:17 (UTC+8)

HypeFun (HYFU) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om HypeFun

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2942
$0.2942$0.2942

+47.10%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1320
$0.1320$0.1320

+164.00%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0027231
$0.0027231$0.0027231

+289.01%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1320
$0.1320$0.1320

+164.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004749
$0.00004749$0.00004749

+141.06%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000018087
$0.0000018087$0.0000018087

+146.98%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001858
$0.000000001858$0.000000001858

+67.23%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.