Hylo USD Pris idag

Livepriset för Hylo USD (HYUSD) idag är $ 0.99974, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HYUSD till USD är$ 0.99974 per HYUSD.

Hylo USD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 37,324,470, med ett cirkulerande utbud på 37.33M HYUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades HYUSD mellan $ 0.998981 (lägsta) och $ 1.0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.005, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.986187.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HYUSD med +0.00% under den senaste timmen och -0.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Hylo USD (HYUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 37.32M$ 37.32M $ 37.32M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 37.32M$ 37.32M $ 37.32M Cirkulationsutbud 37.33M 37.33M 37.33M Totalt utbud 37,333,699.656012 37,333,699.656012 37,333,699.656012

Det aktuella börsvärdet för Hylo USD är $ 37.32M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HYUSD är 37.33M, med ett totalt utbud på 37333699.656012. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 37.32M.