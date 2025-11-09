Hydrated Dollar Pris idag

Livepriset för Hydrated Dollar (HOLLAR) idag är $ 0.997546, med en förändring på 0.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HOLLAR till USD är$ 0.997546 per HOLLAR.

Hydrated Dollar rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,456,229, med ett cirkulerande utbud på 3.46M HOLLAR. Under de senaste 24 timmarna handlades HOLLAR mellan $ 0.997317 (lägsta) och $ 0.9995 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.019, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.976486.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HOLLAR med +0.00% under den senaste timmen och +0.07% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Hydrated Dollar (HOLLAR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Cirkulationsutbud 3.46M 3.46M 3.46M Totalt utbud 3,464,592.0 3,464,592.0 3,464,592.0

