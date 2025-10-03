Utforska Hummingbot(HBOT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HBOT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Hummingbot(HBOT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HBOT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 572.47K $ 572.47K $ 572.47K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 553.27M $ 553.27M $ 553.27M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Högsta någonsin: $ 0.32656 $ 0.32656 $ 0.32656 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00103391 $ 0.00103391 $ 0.00103391 Läs mer om priset på Hummingbot(HBOT) Köp HBOT nu! Hummingbot (HBOT) Information The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders. Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders. Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. Its modular architecture lets users build and maintain connectors, strategies, and other components independently, and many users have modified and customized the Hummingbot software for their own use. The Hummingbot codebase is free and publicly available at https://github.com/hummingbot/hummingbot under the Apache 2.0 open source license. Officiell webbplats: https://hummingbot.org Hummingbot (HBOT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Hummingbot (HBOT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HBOT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HBOT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår HBOT:s tokenomics, utforska HBOT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för HBOT Vill du veta vart HBOT kan vara på väg? På HBOT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se HBOT-tokens prisförutsägelse nu! 