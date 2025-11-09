Human 300 Pris idag

Livepriset för Human 300 (HUMAN) idag är $ 0.00000614, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HUMAN till USD är$ 0.00000614 per HUMAN.

Human 300 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,668.67, med ett cirkulerande utbud på 923.07M HUMAN. Under de senaste 24 timmarna handlades HUMAN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00236723, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000586.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HUMAN med -- under den senaste timmen och -16.50% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Human 300 (HUMAN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.67K$ 5.67K $ 5.67K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 6.14K$ 6.14K $ 6.14K Cirkulationsutbud 923.07M 923.07M 923.07M Totalt utbud 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207 999,995,095.4931207

Det aktuella börsvärdet för Human 300 är $ 5.67K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HUMAN är 923.07M, med ett totalt utbud på 999995095.4931207. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 6.14K.