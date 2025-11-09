Huey Pris idag

Livepriset för Huey (HUEY) idag är --, med en förändring på 1.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HUEY till USD är-- per HUEY.

Huey rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,758.42, med ett cirkulerande utbud på 924.98M HUEY. Under de senaste 24 timmarna handlades HUEY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HUEY med 0.00% under den senaste timmen och -4.93% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Huey (HUEY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.47K$ 9.47K $ 9.47K Cirkulationsutbud 924.98M 924.98M 924.98M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Huey är $ 8.76K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HUEY är 924.98M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.47K.