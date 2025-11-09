BörsDEX+
Livepriset för HotKeySwap idag är 0.00247586 USD.HOTKEY börsvärdet är 235,144 USD. Följ prisuppdateringar för HOTKEY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om HOTKEY

HOTKEY prisinformation

Vad är HOTKEY

HOTKEY officiell webbplats

HOTKEY tokenomics

HOTKEY Prisförutsägelse

HotKeySwap Logotyp

HotKeySwap Pris (HOTKEY)

Onoterad

1 HOTKEY-till-USD pris i realtid:

$0.00247519
$0.00247519
-1.50%1D
USD
HotKeySwap (HOTKEY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:28:22 (UTC+8)

HotKeySwap Pris idag

Livepriset för HotKeySwap (HOTKEY) idag är $ 0.00247586, med en förändring på 1.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HOTKEY till USD är$ 0.00247586 per HOTKEY.

HotKeySwap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 235,144, med ett cirkulerande utbud på 95.00M HOTKEY. Under de senaste 24 timmarna handlades HOTKEY mellan $ 0.00245525 (lägsta) och $ 0.00253179 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.581112, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00173695.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HOTKEY med +0.33% under den senaste timmen och -11.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

HotKeySwap (HOTKEY) Marknadsinformation

$ 235.14K
$ 235.14K

--
--

$ 235.14K
$ 235.14K

95.00M
95.00M

95,000,000.0
95,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för HotKeySwap är $ 235.14K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HOTKEY är 95.00M, med ett totalt utbud på 95000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 235.14K.

HotKeySwap Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00245525
$ 0.00245525
lägsta under 24-timmar
$ 0.00253179
$ 0.00253179
högsta under 24-timmar

$ 0.00245525
$ 0.00245525

$ 0.00253179
$ 0.00253179

$ 0.581112
$ 0.581112

$ 0.00173695
$ 0.00173695

+0.33%

-1.52%

-11.53%

-11.53%

HotKeySwap (HOTKEY) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på HotKeySwap till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på HotKeySwap till USD $ +0.0000497132.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på HotKeySwap till USD $ -0.0001575629.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på HotKeySwap till USD $ -0.000967662727502267.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-1.52%
30 dagar$ +0.0000497132+2.01%
60 dagar$ -0.0001575629-6.36%
90 dagar$ -0.000967662727502267-28.10%

Prisförutsägelse för HotKeySwap

HotKeySwap (HOTKEY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HOTKEY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
HotKeySwap (HOTKEY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på HotKeySwap potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vad är HotKeySwap (HOTKEY)

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

HotKeySwap (HOTKEY) resurs

Officiell webbplats

Hur mycket kommer 1 HotKeySwap att vara värd år 2030?
Om HotKeySwap skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella HotKeySwap-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:28:22 (UTC+8)

HotKeySwap (HOTKEY) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

