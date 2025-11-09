HotKeySwap Pris idag

Livepriset för HotKeySwap (HOTKEY) idag är $ 0.00247586, med en förändring på 1.52% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HOTKEY till USD är$ 0.00247586 per HOTKEY.

HotKeySwap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 235,144, med ett cirkulerande utbud på 95.00M HOTKEY. Under de senaste 24 timmarna handlades HOTKEY mellan $ 0.00245525 (lägsta) och $ 0.00253179 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.581112, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00173695.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HOTKEY med +0.33% under den senaste timmen och -11.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

HotKeySwap (HOTKEY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 235.14K$ 235.14K $ 235.14K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 235.14K$ 235.14K $ 235.14K Cirkulationsutbud 95.00M 95.00M 95.00M Totalt utbud 95,000,000.0 95,000,000.0 95,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för HotKeySwap är $ 235.14K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HOTKEY är 95.00M, med ett totalt utbud på 95000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 235.14K.