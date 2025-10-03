Utforska HotCocoa(HOTCOCOA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HOTCOCOA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska HotCocoa(HOTCOCOA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HOTCOCOA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om HOTCOCOA HOTCOCOA prisinformation HOTCOCOA whitepaper HOTCOCOA officiell webbplats HOTCOCOA tokenomics HOTCOCOA Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / HotCocoa (HOTCOCOA) / Tokenomik / HotCocoa (HOTCOCOA) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om HotCocoa(HOTCOCOA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD hotcocoa tokenomics Information om hotcocoa HotCocoa (HOTCOCOA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för HotCocoa(HOTCOCOA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Totalt utbud: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Cirkulerande utbud $ 425.78M $ 425.78M $ 425.78M FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.60M $ 8.60M $ 8.60M Högsta någonsin: $ 0.0071471 $ 0.0071471 $ 0.0071471 Lägsta någonsin: $ 0.00447324 $ 0.00447324 $ 0.00447324 Aktuellt pris: $ 0.00537595 $ 0.00537595 $ 0.00537595 Läs mer om priset på HotCocoa(HOTCOCOA) Köp HOTCOCOA nu! HotCocoa (HOTCOCOA) Information HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond. HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond. Officiell webbplats: https://meowcoins.cryptokitties.co/ Whitepaper: https://allthezen.cryptokitties.co/download-lite-papurr HotCocoa (HOTCOCOA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i HotCocoa (HOTCOCOA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HOTCOCOA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HOTCOCOA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår HOTCOCOA:s tokenomics, utforska HOTCOCOA-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för HOTCOCOA Vill du veta vart HOTCOCOA kan vara på väg? På HOTCOCOA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se HOTCOCOA-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn