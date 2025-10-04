Utforska HOOT Solana(HOOT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HOOT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska HOOT Solana(HOOT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HOOT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

HOOT Solana (HOOT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för HOOT Solana(HOOT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 19.44K Totalt utbud: $ 999.41M Cirkulerande utbud $ 999.41M FDV (värdering efter full utspädning): $ 19.44K Högsta någonsin: $ 0.00632958 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 HOOT Solana (HOOT) Information Your ultimate wingman we've had cats and dogs it's time for owls to shine. generally they move in silence but Hoot is about to make noise. He's getting his energy from green candles and hooting at his crew to join, are you in? COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $HOOT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Officiell webbplats: https://hootcute.com/ HOOT Solana (HOOT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i HOOT Solana (HOOT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HOOT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HOOT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.