Hoodrat (HOODRAT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Hoodrat(HOODRAT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Hoodrat (HOODRAT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Hoodrat(HOODRAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 27.45K $ 27.45K $ 27.45K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 27.45K $ 27.45K $ 27.45K Högsta någonsin: $ 0.00141356 $ 0.00141356 $ 0.00141356 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Hoodrat(HOODRAT) Köp HOODRAT nu! Hoodrat (HOODRAT) Information Hoodrat from Matt Furie's "The Nightriders" Hoodrat isn’t just a bat; he’s the shadowy force that always finds the right path in the dark. The ultimate underdog of Matt Furie's The Night Riders, Hoodrat embodies adaptability, resilience, and resourcefulness—qualities every successful crypto trader needs. The Hoodrat Lore Matt Furie’s first publication, The Night Riders, is a visual masterpiece that invites readers into a surreal, wordless adventure. Featuring four distinct characters—a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like hybrid, its not clear what the fourth animal exactly is; however what we do know is his name: Hoodrat. Hoodrat is easily one of the weirdest and most intriguing creatures in The Night Riders. With its funky mix of bat wings and rat vibes, Hoodrat is the type of character who would thrive in the shadows—equal parts sneaky troublemaker and curious adventurer. Whether it’s gliding under the moonlight or creeping through the corners of Furie’s surreal dreamscape, Hoodrat has that unmistakable “up to no good, but in a fun way” energy. Like the rest of the gang in The Night Riders, Hoodrat doesn’t need words to make a statement. Its mysterious vibe and playful design invite you to fill in the blanks—what’s it thinking? Where’s it headed? Maybe Hoodrat’s just out for a midnight snack, or maybe it’s plotting something way bigger (or weirder). Officiell webbplats: https://hoodratonethereum.com/ Hoodrat (HOODRAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Hoodrat (HOODRAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HOODRAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HOODRAT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. 