Honeywell xStock Pris idag

Livepriset för Honeywell xStock (HONX) idag är $ 194.19, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HONX till USD är$ 194.19 per HONX.

Honeywell xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 206,370, med ett cirkulerande utbud på 1.06K HONX. Under de senaste 24 timmarna handlades HONX mellan $ 193.93 (lägsta) och $ 194.31 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 271.63, medan det lägsta priset någonsin var $ 193.77.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HONX med -0.01% under den senaste timmen och -2.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Honeywell xStock (HONX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 206.37K$ 206.37K $ 206.37K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.44M$ 7.44M $ 7.44M Cirkulationsutbud 1.06K 1.06K 1.06K Totalt utbud 38,329.10574714359 38,329.10574714359 38,329.10574714359

Det aktuella börsvärdet för Honeywell xStock är $ 206.37K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HONX är 1.06K, med ett totalt utbud på 38329.10574714359. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.44M.