HoneyFun AI Pris idag

Livepriset för HoneyFun AI (AIBERA) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AIBERA till USD är-- per AIBERA.

HoneyFun AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,014.18, med ett cirkulerande utbud på 46.07M AIBERA. Under de senaste 24 timmarna handlades AIBERA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.03630752, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AIBERA med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

HoneyFun AI (AIBERA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.01K$ 5.01K $ 5.01K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Cirkulationsutbud 46.07M 46.07M 46.07M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för HoneyFun AI är $ 5.01K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av AIBERA är 46.07M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.90K.