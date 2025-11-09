Home Depot xStock Pris idag

Livepriset för Home Depot xStock (HDX) idag är $ 371.76, med en förändring på 0.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HDX till USD är$ 371.76 per HDX.

Home Depot xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 124,470, med ett cirkulerande utbud på 335.30 HDX. Under de senaste 24 timmarna handlades HDX mellan $ 370.81 (lägsta) och $ 371.98 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 427.69, medan det lägsta priset någonsin var $ 364.56.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HDX med -0.00% under den senaste timmen och -2.09% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Home Depot xStock (HDX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 124.47K$ 124.47K $ 124.47K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.01M$ 8.01M $ 8.01M Cirkulationsutbud 335.30 335.30 335.30 Totalt utbud 21,575.576616046 21,575.576616046 21,575.576616046

Det aktuella börsvärdet för Home Depot xStock är $ 124.47K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HDX är 335.30, med ett totalt utbud på 21575.576616046. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.01M.