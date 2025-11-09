Holy Coin Pris idag

Livepriset för Holy Coin (HOLY) idag är $ 0.00064834, med en förändring på 12.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HOLY till USD är$ 0.00064834 per HOLY.

Holy Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 648,829, med ett cirkulerande utbud på 999.94M HOLY. Under de senaste 24 timmarna handlades HOLY mellan $ 0.00063866 (lägsta) och $ 0.00076354 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01553962, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00004415.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HOLY med -0.64% under den senaste timmen och -21.05% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Holy Coin (HOLY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 648.83K$ 648.83K $ 648.83K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 648.83K$ 648.83K $ 648.83K Cirkulationsutbud 999.94M 999.94M 999.94M Totalt utbud 999,940,898.424419 999,940,898.424419 999,940,898.424419

Det aktuella börsvärdet för Holy Coin är $ 648.83K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HOLY är 999.94M, med ett totalt utbud på 999940898.424419. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 648.83K.