Holdstation Pris idag

Livepriset för Holdstation (HOLD) idag är $ 1.064, med en förändring på 1.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HOLD till USD är$ 1.064 per HOLD.

Holdstation rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,410,143, med ett cirkulerande utbud på 7.90M HOLD. Under de senaste 24 timmarna handlades HOLD mellan $ 1.02 (lägsta) och $ 1.097 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.48, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.823101.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HOLD med +0.03% under den senaste timmen och -15.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Holdstation (HOLD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.41M$ 8.41M $ 8.41M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 31.92M$ 31.92M $ 31.92M Cirkulationsutbud 7.90M 7.90M 7.90M Totalt utbud 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Holdstation är $ 8.41M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HOLD är 7.90M, med ett totalt utbud på 30000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 31.92M.