HoldME Token Pris idag

Livepriset för HoldME Token (HOLDME) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HOLDME till USD är-- per HOLDME.

HoldME Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 129,187, med ett cirkulerande utbud på 1.00B HOLDME. Under de senaste 24 timmarna handlades HOLDME mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HOLDME med -- under den senaste timmen och -6.58% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

HoldME Token (HOLDME) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 129.19K$ 129.19K $ 129.19K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 129.19K$ 129.19K $ 129.19K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för HoldME Token är $ 129.19K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HOLDME är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 129.19K.