Holdcoin Pris idag

Livepriset för Holdcoin (HOLD) idag är --, med en förändring på 10.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HOLD till USD är-- per HOLD.

Holdcoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 156,418, med ett cirkulerande utbud på 10.00B HOLD. Under de senaste 24 timmarna handlades HOLD mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00411566, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HOLD med +2.93% under den senaste timmen och +25.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Holdcoin (HOLD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 156.42K$ 156.42K $ 156.42K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 156.42K$ 156.42K $ 156.42K Cirkulationsutbud 10.00B 10.00B 10.00B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

