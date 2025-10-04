Utforska hmmm(HMMM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HMMM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska hmmm(HMMM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HMMM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

hmmm (HMMM) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om hmmm(HMMM), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

hmmm tokenomics

Information om hmmm

hmmm (HMMM) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för hmmm(HMMM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 17.89K
Totalt utbud: $ 969.74M
Cirkulerande utbud $ 969.74M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.89K
Högsta någonsin: $ 0.00129334
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

hmmm (HMMM) Information

"Hmmm" is a community meme token on the Solana network, launched on July 22, 2024, through Pumpfun. It's a derivative of Pepe the Frog but has evolved into its own distinct meme with a unique identity. The token embraces the humor and intrigue of internet culture, playing on the idea of curiosity and speculation. "Hmmm" captures a playful approach to the world of meme tokens, designed to engage a community driven by fun and the whimsical side of crypto. Hmmm, maybe this'll send.

Officiell webbplats: https://hmmmsol.xyz

hmmm (HMMM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i hmmm (HMMM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet HMMM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många HMMM-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn