HLP0 Pris idag

Livepriset för HLP0 (HLP0) idag är $ 1.026, med en förändring på 0.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HLP0 till USD är$ 1.026 per HLP0.

HLP0 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 443,228, med ett cirkulerande utbud på 432.10K HLP0. Under de senaste 24 timmarna handlades HLP0 mellan $ 1.007 (lägsta) och $ 1.038 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.27, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.72955.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HLP0 med -0.08% under den senaste timmen och -0.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

HLP0 (HLP0) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 443.23K$ 443.23K $ 443.23K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 443.23K$ 443.23K $ 443.23K Cirkulationsutbud 432.10K 432.10K 432.10K Totalt utbud 432,103.635084 432,103.635084 432,103.635084

