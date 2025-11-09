Hive Dollar Pris idag

Livepriset för Hive Dollar (HBD) idag är $ 0.936752, med en förändring på 3.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HBD till USD är$ 0.936752 per HBD.

Hive Dollar rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 32,538,403, med ett cirkulerande utbud på 34.74M HBD. Under de senaste 24 timmarna handlades HBD mellan $ 0.926405 (lägsta) och $ 0.997728 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.97, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.424305.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HBD med -0.54% under den senaste timmen och -7.38% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Hive Dollar (HBD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 32.54M$ 32.54M $ 32.54M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 32.54M$ 32.54M $ 32.54M Cirkulationsutbud 34.74M 34.74M 34.74M Totalt utbud 34,742,364.219 34,742,364.219 34,742,364.219

