His name gort (GORT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om His name gort(GORT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
2025-10-04 01:19:51 (UTC+8)
His name gort (GORT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för His name gort(GORT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 64.70K
Totalt utbud:
$ 999.93M
Cirkulerande utbud
$ 999.93M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 64.70K
Högsta någonsin:
$ 0.01126022
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
His name gort (GORT) Information

The Church of GORT. At the heart of GortBot is the “Church of Gort”, a tongue-in-cheek "religion" or community that doesn’t take itself seriously but instead revels in degen, meme-based humor. Much like the absurd spirit behind other memecoin communities, the Church of Gort revels in the meme-driven culture of crypto—but with a twist: it uses communal decision making for social good. By holding Gort tokens, community members join the “Church of Gort”, where they can influence the decision making power of GortBot to allocate funds for collective good.

As part of Gort’s first major initiative, the Church of Gort will be contributing Gort tokens from its treasury to ai16Z DAO to support the technology that made GortBot possible.

Officiell webbplats:
https://churchofgort.com/

His name gort (GORT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i His name gort (GORT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet GORT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många GORT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår GORT:s tokenomics, utforska GORT-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för GORT

Vill du veta vart GORT kan vara på väg? På GORT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

