Hex Trust USD (USDX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Hex Trust USD(USDX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 35.53M $ 35.53M $ 35.53M Totalt utbud: $ 35.52M $ 35.52M $ 35.52M Cirkulerande utbud $ 35.52M $ 35.52M $ 35.52M FDV (värdering efter full utspädning): $ 35.53M $ 35.53M $ 35.53M Högsta någonsin: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 Lägsta någonsin: $ 0.53504 $ 0.53504 $ 0.53504 Aktuellt pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust's vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions. Officiell webbplats: https://www.htdigitalassets.com/ Hex Trust USD (USDX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Hex Trust USD (USDX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet USDX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många USDX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår USDX:s tokenomics, utforska USDX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för USDX Vill du veta vart USDX kan vara på väg? 