MEXC Exchange / Kryptopris / Heroes of NFT (HON) / Tokenomik / Heroes of NFT (HON) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Heroes of NFT(HON), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 707.45K $ 707.45K $ 707.45K Totalt utbud: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Cirkulerande utbud $ 87.36M $ 87.36M $ 87.36M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Högsta någonsin: $ 0.427491 $ 0.427491 $ 0.427491 Lägsta någonsin: $ 0.0026069 $ 0.0026069 $ 0.0026069 Aktuellt pris: $ 0.00810608 $ 0.00810608 $ 0.00810608 Läs mer om priset på Heroes of NFT(HON) Köp HON nu! Heroes of NFT (HON) Information Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others. Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. Officiell webbplats: https://heroesofnft.com Heroes of NFT (HON) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Heroes of NFT (HON) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HON-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HON-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår HON:s tokenomics, utforska HON-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för HON Vill du veta vart HON kan vara på väg? På HON sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se HON-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 