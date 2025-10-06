Livepriset för Hermes AI Investment Fund idag är 0 USD. Följ kursuppdateringar för HERMES-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska HERMES prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för Hermes AI Investment Fund idag är 0 USD. Följ kursuppdateringar för HERMES-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska HERMES prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

+2.31%

+11.94%

+11.94%

Hermes AI Investment Fund (HERMES) priset i realtid är --. Under de senaste 24 timmarna har HERMES handlats mellan en lägsta nivå på $ 0 och en högsta nivå på $ 0, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. HERMESs högsta pris genom tiderna är $ 0, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har HERMES förändrats med +0.17% under den senaste timmen, +2.31% under 24 timmar och +11.94% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Marknadsinformation

$ 73.74K
$ 73.74K$ 73.74K

--
----

$ 82.29K
$ 82.29K$ 82.29K

896.13B
896.13B 896.13B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Hermes AI Investment Fund är $ 73.74K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HERMES är 896.13B, med ett totalt utbud på 1000000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 82.29K.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Hermes AI Investment Fund till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Hermes AI Investment Fund till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Hermes AI Investment Fund till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Hermes AI Investment Fund till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+2.31%
30 dagar$ 0-9.87%
60 dagar$ 0-25.80%
90 dagar$ 0--

Vad är Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) resurs

Officiell webbplats

Hermes AI Investment Fund Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer Hermes AI Investment Fund (HERMES) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina Hermes AI Investment Fund (HERMES) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för Hermes AI Investment Fund.

Kontrollera Hermes AI Investment Fund prisprognosen nu!

HERMES till lokala valutor

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Tokenomics

Förståelsen för Hermes AI Investment Fund(HERMES):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om HERMES-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om Hermes AI Investment Fund (HERMES)

Hur mycket är Hermes AI Investment Fund (HERMES) värd idag?
Livepriset för HERMES i USD är 0 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella HERMES-till-USD-priset?
Det aktuella priset för HERMES till USD är $ 0. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för Hermes AI Investment Fund?
Börsvärdet för HERMES är $ 73.74K USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av HERMES?
Det cirkulerande utbudet av HERMES är 896.13B USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för HERMES?
HERMES uppnådde ett ATH-pris på 0 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för HERMES
HERMES såg ett lägstapris på 0 USD.
Vad är handelsvolymen för HERMES?
Live 24-timmars handelsvolym för HERMES är -- USD.
Kommer HERMES att gå högre i år?
HERMES kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in HERMES prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:37:30 (UTC+8)

