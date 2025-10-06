Hermes AI Investment Fund Pris (HERMES)
+0.17%
+2.31%
+11.94%
+11.94%
Hermes AI Investment Fund (HERMES) priset i realtid är --. Under de senaste 24 timmarna har HERMES handlats mellan en lägsta nivå på $ 0 och en högsta nivå på $ 0, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. HERMESs högsta pris genom tiderna är $ 0, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.
När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har HERMES förändrats med +0.17% under den senaste timmen, +2.31% under 24 timmar och +11.94% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.
Det aktuella börsvärdet för Hermes AI Investment Fund är $ 73.74K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HERMES är 896.13B, med ett totalt utbud på 1000000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 82.29K.
Under dagen var prisförändringen på Hermes AI Investment Fund till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Hermes AI Investment Fund till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Hermes AI Investment Fund till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Hermes AI Investment Fund till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|+2.31%
|30 dagar
|$ 0
|-9.87%
|60 dagar
|$ 0
|-25.80%
|90 dagar
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
