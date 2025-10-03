Utforska Herity Network(HER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Herity Network(HER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Herity Network (HER) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Herity Network(HER), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 132.60K $ 132.60K $ 132.60K Totalt utbud: $ 95.00M $ 95.00M $ 95.00M Cirkulerande utbud $ 47.40M $ 47.40M $ 47.40M FDV (värdering efter full utspädning): $ 265.77K $ 265.77K $ 265.77K Högsta någonsin: $ 0.04759418 $ 0.04759418 $ 0.04759418 Lägsta någonsin: $ 0.00231474 $ 0.00231474 $ 0.00231474 Aktuellt pris: $ 0.00280532 $ 0.00280532 $ 0.00280532 Läs mer om priset på Herity Network(HER) Köp HER nu! Herity Network (HER) Information Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer: 1. A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go. 2. An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future. 3. A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Officiell webbplats: https://herity.io/ Herity Network (HER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Herity Network (HER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HER-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.