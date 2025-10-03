Utforska Henlo Kart(KART) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KART-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Henlo Kart(KART) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KART-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

KART prisinformation KART whitepaper KART officiell webbplats KART tokenomics KART Prisförutsägelse Henlo Kart (KART) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Henlo Kart(KART), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD henlo-kart tokenomics Information om henlo-kart Henlo Kart (KART) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Henlo Kart(KART), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Totalt utbud: $ 210.69T $ 210.69T $ 210.69T Cirkulerande utbud $ 210.69T $ 210.69T $ 210.69T FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Henlo Kart(KART) Henlo Kart (KART) Information Henlo Kart players race adorable AI hamsters that learn and improve with each race, enhancing their performance over time. The game offers daily FREE races and the opportunity to win huge jackpots! Hamsters are powered by tiny AI agents that start with no knowledge of the world and learn to race as they go. Each time you compete, your hamster gains experience and improves its racing skills, making each competition more exciting than the last. When a race begins, each hamster takes off from the starting line with the goal of reaching the finish line. Untrained hamsters will be easily (and randomly) distracted, which means they don't always make the best decisions. Highly trained hamsters will make much better racing decisions, but can still randomly be distracted like the others. The winner of each race is determined when one of the hamsters crosses the finish line. Officiell webbplats: https://www.henlokart.com/ Whitepaper: https://zora.co/collect/base:0x3a56ed006593740eb90e0dc9c45005933d27c8a2/2 Henlo Kart (KART) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Henlo Kart (KART) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet KART-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många KART-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår KART:s tokenomics, utforska KART-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för KART Vill du veta vart KART kan vara på väg? På KART sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se KART-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 