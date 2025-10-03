Utforska Heidrun(HEIDRUN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HEIDRUN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Heidrun(HEIDRUN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HEIDRUN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Heidrun (HEIDRUN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Heidrun(HEIDRUN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 122.61K $ 122.61K $ 122.61K Totalt utbud: $ 990.50M $ 990.50M $ 990.50M Cirkulerande utbud $ 990.50M $ 990.50M $ 990.50M FDV (värdering efter full utspädning): $ 122.61K $ 122.61K $ 122.61K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00012378 $ 0.00012378 $ 0.00012378 Läs mer om priset på Heidrun(HEIDRUN) Heidrun (HEIDRUN) Information Heidrun is a visionary project that seamlessly integrates cutting-edge blockchain technology with the transformative power of AI. By leveraging Web3 gaming and decentralized AI utilities, Heidrun is reshaping the crypto landscape with unparalleled innovation and user engagement. Whether you're a gamer seeking immersive experiences, an investor exploring groundbreaking opportunities, or a blockchain enthusiast eager for the next evolution in decentralized ecosystems, Heidrun offers a dynamic platform tailored to your aspirations. With a focus on accessibility, scalability, and real-world utility, Heidrun paves the way for a future where technology, creativity, and community thrive in harmony, setting new standards for excellence in the Web3 space. Officiell webbplats: https://heidrun.xyz Heidrun (HEIDRUN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Heidrun (HEIDRUN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HEIDRUN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HEIDRUN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn