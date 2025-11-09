BörsDEX+
Livepriset för HEDGE idag är 0 USD.HEDGE börsvärdet är 369,581 USD. Följ prisuppdateringar för HEDGE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om HEDGE

HEDGE prisinformation

Vad är HEDGE

HEDGE officiell webbplats

HEDGE tokenomics

HEDGE Prisförutsägelse

HEDGE Logotyp

HEDGE Pris (HEDGE)

Onoterad

1 HEDGE-till-USD pris i realtid:

$0.00036959
+10.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
HEDGE (HEDGE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:27:02 (UTC+8)

HEDGE Pris idag

Livepriset för HEDGE (HEDGE) idag är --, med en förändring på 10.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HEDGE till USD är-- per HEDGE.

HEDGE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 369,581, med ett cirkulerande utbud på 999.98M HEDGE. Under de senaste 24 timmarna handlades HEDGE mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HEDGE med +0.61% under den senaste timmen och -10.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

HEDGE (HEDGE) Marknadsinformation

$ 369.58K
--
$ 369.58K
999.98M
999,984,245.8355052
Det aktuella börsvärdet för HEDGE är $ 369.58K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HEDGE är 999.98M, med ett totalt utbud på 999984245.8355052. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 369.58K.

HEDGE Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.61%

+10.04%

-10.63%

-10.63%

HEDGE (HEDGE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på HEDGE till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på HEDGE till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på HEDGE till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på HEDGE till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+10.04%
30 dagar$ 0+71.58%
60 dagar$ 0+224.66%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för HEDGE

HEDGE (HEDGE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HEDGE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
HEDGE (HEDGE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på HEDGE potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som HEDGE kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för HEDGE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på HEDGE Price Prediction.

Vad är HEDGE (HEDGE)

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

HEDGE (HEDGE) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om HEDGE

Hur mycket kommer 1 HEDGE att vara värd år 2030?
Om HEDGE skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella HEDGE-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:27:02 (UTC+8)

HEDGE (HEDGE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.