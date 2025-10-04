Heavenland HTO (HTO) Tokenomics
Heaven Land builds a virtual reality platform where users can experience, improve and monetize their assets.
HTO tokens serve as the main currency in the Heaven Land Metaverse. Everything payable in Heaven Land will have to be paid in HTO. Heaven Land success equals to HTO success.
Heaven Land is also partially NFT project currently traded on top NFT marketplaces such as Magic Eden, Solanart, Opensea, Solsea or others.
Heavenland HTO (HTO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Heavenland HTO (HTO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet HTO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många HTO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
