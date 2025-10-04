Healix AI (HXAI) Tokenomics
Healix AI (HXAI) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Healix AI(HXAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Healix AI (HXAI) Information
Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem.
Healix AI (HXAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Healix AI (HXAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet HXAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många HXAI-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår HXAI:s tokenomics, utforska HXAI-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för HXAI
Vill du veta vart HXAI kan vara på väg? På HXAI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn